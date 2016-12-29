Стал известен список группировок, присоединившихся к перемирию в Сирии

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Минобороны России опубликовало список сирийских вооруженных формирований, присоединившихся к перемирию — среди них фигурирует крупная группировка "Ахрар аш-Шам". По оценке экспертов, в перемирии участвует больше половины всех сирийских боевиков.

О начале перемирия в Сирии и прекращении огня объявил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым. Как сообщил Шойгу, режим прекращения огня вступит в силу в полночь 30 декабря.

По его словам, соглашение подписали семь группировок общей численностью 62 тысячи человек. Это "ядро и основные силы вооруженной сирийской оппозиции", отметил министр обороны. При этом те группы, которые в данный документ не подписали, "переходят в разряд террористических", добавил Шойгу, и против них будут действовать также, как против запрещенных в России ИГ ("Исламское государство") и "Джебхат Фатх аш-Шам" (бывшая "Джебхат ан-Нусра").

Сирийская оппозиция подтвердила перемирие

Сирийская оппозиция подтвердила, что присоединится к режиму прекращения огня в Сирии в полночь, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя оппозиции.

По данным агентства, находящийся в Турции представитель объединения "Фастаким" Закария Малахифджи заявил, что режим прекращения огня в Сирии не распространяется на территории, подконтрольные террористической группировке ИГ. При этом сама "Фастаким" сотрудничает с запрещенной во многих странах террористической группировкой "Джебхат Фатх аш-Шам".

В свою очередь, Высший комитет по переговорам (ВКП) сирийской оппозиции считает всеобъемлющее прекращение огня важным шагом на пути к серьезному политическому решению и настаивает на необходимости его полного, а не частичного выполнения, заявил по телефону РИА Новости официальный представитель ВКП Рияд Наасан Ага.

По его словам, необходимо, чтобы прекращение огня сопровождали "снятие блокады с населенных пунктов, освобождение политзаключенных и предоставление гуманитарной помощи".

Список группировок и места боевых действий

Позднее Минобороны России опубликовало список вооруженных формирований в Сирии, присоединившихся к соглашению о перемирии.

В него вошли: "Фейлак аш-Шам", "Ахрар аш-Шам", "Джейш аль-Ислам", "Сувар аги-Шам, "Джейш аль-Муджахидин", "Джейш Идлиб" и "Джабхат Аш-Шамия".

Сообщается, что в состав "Фейлак аш-Шам" входят 19 отрядов, общая численность боевиков превышает 4 тысячи человек. Формирования группировки ведут боевые действия в провинциях Алеппо, Идлиб, Хама и Хомс.

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В состав движения "Ахрар аш-Шам", полное название которого "Харакят Ахрар аш-Шам аль-Исламия", входят более 80 отрядов. Численность боевиков "Ахрар аш-Шам" составляет около 16 тысяч человек, группировка действует в провинциях Алеппо, Дамаск, Даръа, Идлиб, Латакия, Хама и Хомс.

"Джейш аль-Ислам" состоит из 64 отрядов общей численностью около 12 тысяч человек, они ведут боевые действия в провинциях Алеппо, Дамаск, Даръа, Дейр-эз-Зор, Латакия, Хама и Хомс.

В состав группировки "Сувар аги-Шам" входят восемь батальонов, общая численность — около 2,5 тысячи человек. Отряды группировки ведут боевые действия в провинциях Алеппо, Идлиб и Латакия.

"Джейш аль-Муджахидин", состоящая из 13 отрядов и около 8 тысяч боевиков, действует в городе Алеппо, провинциях Алеппо, Идлиб и Хама.

Группировка "Джейш Идлиб" включает в себя три крупных отряда. Общая численность — более 6 тысяч человек, они ведут боевые действия в провинции Идлиб.

Участвуют больше половины боевиков Сирии

Группировка "Джабхат Аш-Шамия" организационно состоит из пяти крупных отрядов, общая численность — около 3 тысяч человек. Отряды группировки ведут боевые действия в провинциях Алеппо, Идлиб, Дамаск.

Число участников группировок, подписавших с официальным Дамаском договоренности о перемирии, превышает половину от всех воющих в Сирии боевиков, заявил РИА Новости президент Академии геополитических проблем доктор военных наук Константин Сивков.

"Это значительная часть боевиков — по разным оценкам, в конце 2015 года их численность оценивалась в 200 тысяч человек. С учетом ожидаемых потерь их количество сократилось, поэтому я считаю, что 62 тысячи — это значительно больше половины воющих сегодня в Сирии экстремистов", — сказал Сивков.

Эксперт считает, что, несмотря на подписанные соглашения, боевые столкновения с отдельными группировками будут продолжаться и после вступления в силу режима прекращения огня.

Алеппо после четырех лет войны © Фото: SANA Командование сирийской армии 22 декабря официально объявило о полном освобождении Алеппо от террористов. © Фото: SANA Глава Минобороны России заявил в пятницу, 23 декабря, что операция по выводу боевиков из Алеппо завершена, созданы условия для начала переговоров о полном прекращении огня в Сирии. © Фото: SANA Освобождение восточного Алеппо стало вторым этапом масштабной операции по очистке города от боевиков: в ходе первого были освобождены 115 кварталов, выведены почти 110 тысяч человек, 9 тысяч боевиков сложили оружие. © Фото: SANA В последние освобожденные кварталы Алеппо по мере разминирования домов возвращаются мирные граждане. © Фото: SANA "Российские специалисты вместе с сирийскими восстанавливают энергоснабжение и водоснабжение", — рассказал глава Минобороны России Сергей Шойгу. © Фото: SANA Владимир Путин и его иранский коллега Хасан Роухани в телефонном разговоре назвали завершение операции по освобождению Алеппо важным шагом на пути полной победы над терроризмом в Сирии. © Фото: SANA Алеппо — второй по величине город Сирии. До начала сирийского конфликта являлся экономической столицей страны и крупнейшим промышленным центром. © Фото: SANA Конфликт в Сирии между властями и оппозицией продолжается с марта 2011 года. С августа 2012 года запад Алеппо удерживала сирийская армия, а восток — различные исламистские и повстанческие группировки. © Фото: SANA За время конфликта население города Алеппо уменьшилось с 2,5 миллиона человек до менее чем миллиона. © Фото: SANA В начале февраля 2016 года сирийская правительственная армия при поддержке отрядов народного ополчения прорвала четырехлетнюю блокаду городов на севере провинции Алеппо. © Фото: SANA В течение апреля по подконтрольным сирийской армии районам Алеппо террористы регулярно наносили массированные ракетные и минометные удары, в том числе, по жилым районам города. © Фото: SANA Боевые действия в самом городе Алеппо активизировались после того, как сирийской армии и ополчению удалось в начале июля отбить атаки террористической группировки "Джейш аль-Ислам" на фермы Маллях в северном пригороде Алеппо. © Фото: SANA В начале августа сирийская армия блокировала значительные силы боевиков в Алеппо. Западные кварталы города находились под контролем армии, восточные кварталы города — в руках у террористов. © Фото: SANA 4 сентября сирийская армия освободила стратегически важные территории на юге Алеппо — территорию школы ВВС и тылового училища. © Фото: SANA 22 сентября правительственные войска Сирии начали военную операцию в восточных кварталах Алеппо. © Фото: SANA В конце сентября правительственные войска контролировали половину города, однако восточные районы по-прежнему находились в руках террористов. © Фото: SANA В течение ноября армия САР продвинулась в восточной части Алеппо, лишив вооруженные группировки почти половины территории. © Фото: SANA 7 декабря под полный контроль сирийских войск перешло 47 кварталов восточного Алеппо. Прорвав оборону в исторической части города, сирийские военные заставили врага бежать в южные кварталы. © Фото: SANA По информации российского Центра примирения враждующих сторон, с начала проведения сирийскими войсками операции по освобождению Алеппо по декабрь из восточных районов города было выведено более 100 тысяч мирных граждан. © Фото: SANA Во время боев в Алеппо войска ликвидировали более 900 террористов и уничтожили десятки единиц тяжелого вооружения и военной техники. © Фото: SANA Добровольно сложили оружие и вышли из города 3033 боевика, 1524 из них амнистированы и отпущены, в отношении остальных проводятся проверочные мероприятия. /

Говоря о сроках наступающего перемирия, собеседник агентства отметил, что в перспективе оно может продлиться два месяца.

"Я думаю, что данное перемирие, как и предыдущие, нужно боевикам для перегруппировки сил: наладить разрушенное управление войсками, восстановить в значительной мере потерянный в ходе штурма Алеппо командный состав, провести планирование и создать ударные группировки, им нужно время, и время немалое. Я думаю, что это перемирие продлится не меньше месяца-двух", — сказал Сивков.

В то же время эксперт не исключил и более длительного перемирия, если боевики утратят внешнюю поддержку.

Крупная победа российской дипломатии и оружия

"Саудовская Аравия и Катар, оказавшись в ситуации при которой США возьмут курс на реальную борьбу с терроризмом, могут принудить боевиков на реальное примирение. В этом случае боевики попробуют интегрироваться в политическое пространство Сирии, что, безусловно, станет миной замедленного действия для этой страны", — заключил он.

По мнению военного политолога, доцента кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова подполковника запаса Александра Перенджиева, договоренности о прекращении огня в Сирии означают военно-дипломатическую победу России. За ней последует перегруппировка сил для продолжения борьбы с террористами, оказавшимися вне правового поля соглашений, прогнозирует он.

"Эти договоренности показывают, что жертвы со стороны сирийской армии и российской армии были не напрасны. Приложенные усилия дали результат. Взаимодополняющие документы показывают решимость в достижении цели, так как предусматривают механизмы реализации достигнутых договоренностей. Это серьезный успех по налаживанию мира в Сирии и в целом в Ближневосточном регионе", — заявил РИА Новости Перенджиев.

Он отметил, что "теперь предстоит тяжелая работа по практическому выполнению всех договоренностей, которая потребует профессиональных усилий наших военных и дипломатов".

"Многое зависит и от того, как будут работать сирийские субъекты договоренностей. При этом не надо забывать о тех, кто к ним не присоединился. Теперь можно говорить о перегруппировке сил для борьбы с теми, кто находится вне соглашений, буквально — вне правового поля, и воюет против всех. Да, необходимо единым фронтом военным путем воздействовать на ситуацию для достижения мира. Если говорить прямо — группировки анархистов-беспредельщиков подлежат ликвидации", — сказал военный политолог.

Он полагает, что участники межсирийского диалога на пути к миру и согласию должны преследовать исключительно общенациональные, а не клановые интересы, иначе в стране вновь обострится военно-политическая ситуация.

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