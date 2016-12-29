ВКП пока не хочет говорить о своем участии в переговорах в Астане по Сирии

ДУБАЙ, 29 дек — РИА Новости, Юлия Троицкая. Высший комитет по переговорам (ВКП) сирийской оппозиции не хочет говорить о своем возможном участии в переговорах между правительством Сирии и оппозицией, которые готовятся для проведения в Астане в Казахстане, до получения официального приглашения принять в них участие, заявил по телефону РИА Новости официальный представитель ВКП Рияд Наасан Ага.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По его словам, новая площадка может дополнять женевские переговоры.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе телефонных переговоров с Путиным и Эрдоганом поддержал данную инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в Астане. В четверг, 29 декабря, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия вместе с Турцией и Ираном приступает к подготовке встречи в Астане по Сирии.

"Нас не приглашали на переговоры в Астане, когда будет приглашение, тогда и поговорим (о возможном участии — ред.)", — отметил Наасан Ага.

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