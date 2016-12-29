В ГД назвали соглашения о прекращении огня в Сирии успехом дипломатии РФ

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Договоренности о прекращении огня в Сирии являются несомненным успехом российской дипломатии, Ирана и сил САР, которые реально вели борьбу с международным терроризмом, а также Турции, но предстоит провести еще большую работу в этом направлении, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

В четверг президент РФ Владимир Путин сообщил о подписании трех документов: первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории САР; второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня; третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.

"Я думаю, что это несомненный успех дипломатии РФ. Мы этот успех разделяем с нашими коллегами из Ирана, САР – те, кто реально вел борьбу с международным терроризмом. Мы также этот успех разделяем с нашими коллегами из Турции", — сказал РИА Новости Красов.

"Но по этому пути нам еще предстоит провести кропотливую работу и очень настойчиво идти. Ведь ни для кого не секрет, что террористические организации всячески будут противодействовать тому, чтобы мир на многострадальной земле Сирийской Арабской Республики наступил, и прилагать усилия, чтобы сорвать и мирные переговоры, и режим прекращения огня", — отметил он.

Депутат подчеркнул, что наконец-то "свободная сирийская оппозиция, как бы она ни называла себя, наконец-то поняла, что мирный процесс можно запустить только за столом переговоров, а не в окопах".

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