В Совфеде прокомментировали возможное сокращение группировки ВС РФ в Сирии

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Возможное сокращение группировки Вооруженных сил РФ в Сирии будет проводиться с учетом всех факторов, основанных на заключении разведки и Генштаба, считает первый замглавы оборонного комитета Совета Федерации Евгений Серебренников.
"Если такие выводы содержатся в докладе главы Минобороны, значит все выверено, и не только на расчетах, но и на заключении разведки, заключении Генштаба с учетом всех факторов", — сказал Серебренников РИА Новости в четверг.
Он отметил, что все решения по качественному и количественному сокращению группировки войск принимает верховный главнокомандующий.
"У парламентариев нет объективных данных, чтобы говорить о возможном сокращении группировки", — пояснил сенатор.
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