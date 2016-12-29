В Совфеде прокомментировали возможное сокращение группировки ВС РФ в Сирии

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Возможное сокращение группировки Вооруженных сил РФ в Сирии будет проводиться с учетом всех факторов, основанных на заключении разведки и Генштаба, считает первый замглавы оборонного комитета Совета Федерации Евгений Серебренников.

© РИА Новости. Дмитрий Виноградов Перейти в фотобанк Россия сократит военное присутствие в Сирии Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о том, что группировка войск РФ Сирии может быть сокращена.

"Если такие выводы содержатся в докладе главы Минобороны, значит все выверено, и не только на расчетах, но и на заключении разведки, заключении Генштаба с учетом всех факторов", — сказал Серебренников РИА Новости в четверг.

Он отметил, что все решения по качественному и количественному сокращению группировки войск принимает верховный главнокомандующий.

"У парламентариев нет объективных данных, чтобы говорить о возможном сокращении группировки", — пояснил сенатор.

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