Эксперт рассказал, когда начнут сокращение российского присутствия в Сирии

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Сокращение российской военной группировки в Сирии начнется не раньше чем через несколько недель, когда станет понятно, как работают заключенные соглашения о перемирии, заявил РИА Новости в четверг экс-начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский.
"Насчет сокращения группировки — очень сложный вопрос, тут все определяет Генеральный штаб, сколько военнослужащих они решат там оставить, я не знаю, но мгновенного вывода не будет, должно пройти какое-то время, чтобы посмотреть, как это работает. Сейчас группировка удовлетворяет потребностям, но чтобы начинать ее сокращение нужно сначала выяснить, что будет твориться "на земле" со вступлением соглашений в силу. Пока не пройдет нескольких недель, никто ничего делать не будет", — сказал Бужинский.
"Вся проблема в том, что Россия Иран и Турция не всех там контролируют, есть группировки, которые не подчиняются никому или подчиняются Саудовской Аравии, Катару или Бахрейну. Никто точно не знает, сколько в Сирии этих группировок, но счет идет на десятки, если не на сотни. Поэтому будем надеяться, что объем боевых действий сократится, но большой уверенности в том, что они остановятся на 100 процентов, нет", — заявил собеседник агентства.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>