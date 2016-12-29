Эксперт: более половины боевиков пошли на перемирие с Дамаском

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Число боевиков, подписавших с официальным Дамаском договоренности о перемирии, превышает половину от всех воющих в Сирии экстремистов, заявил в четверг РИА Новости президент Академии геополитических проблем (Россия) доктор военных наук Константин Сивков.

Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что оппозиционные формирования в Сирии, подписавшие договор с правительством страны о прекращении огня, насчитывают более 60 тысяч человек.

"Это значительная часть боевиков – по разным оценкам в конце 2015 года их численность оценивалась в 200 тысяч человек. С учетом ожидаемых потерь их количество сократилось, поэтому я считаю, что 62 тысячи – это значительно больше половины воющих сегодня в Сирии экстремистов", — сказал Сивков.

В то же время эксперт отметил, что, несмотря на подписанные соглашения, боевые столкновения с отдельными группировками будут продолжаться и после вступления в силу режима прекращения огня.

Говоря о сроках наступающего перемирия, собеседник агентства отметил, что в перспективе оно может продлиться в течение двух месяцев – как и в предыдущих подобных ситуациях, прекращение боевых действий будет использовано террористами для перегруппировки и восстановления сил.

"Я думаю, что данное перемирие, как и предыдущие, нужно боевикам для перегруппировки сил: наладить разрушенное управление войсками, восстановить в значительной мере потерянный в ходе штурма Алеппо командный состав, провести планирование и создать ударные группировки им нужно время, и время немалое. Я думаю, что это перемирие продлится не меньше месяца-двух", — сказал Сивков.

В то же время эксперт не исключил и более длительного перемирия в случае потери боевиками внешней поддержки. По мнению Сивкова, при подобном развитии ситуации радикалы предпримут попытки прийти в официальную сирийскую политику.

"Саудовская Аравия и Катар, оказавшись в ситуации при которой США возьмут курс на реальную борьбу с терроризмом, могут принудить боевиков на реальное примирение. В этом случае боевики попробуют интегрироваться в политическое пространство Сирии, что, безусловно, станет миной замедленного действия для этой страны", — заключил он.

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