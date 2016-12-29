Россия рассчитывает на конструктивный диалог по Сирии, заявил Слуцкий

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Россия рассчитывает на конструктивный диалог, который разрешит сирийский кризис политическим и демократическим путем, заявил журналистам председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Договоренности о прекращении огня и начале мирных переговоров являются прорывными в сирийском урегулировании… Рассчитываем на конструктивный диалог, который позволит разрешить сирийский кризис политическим и демократическим путем", — сказал Слуцкий.
По его словам, немалая заслуга в этом России, которая совместно с Турцией выступила гарантом мирного процесса. Особую роль сыграли также и российские военные и дипломаты, подчеркнул Слуцкий.
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