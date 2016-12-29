Оппозиция в САР уточнила, на какие территории не распространяется перемирие

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Сирийская оппозиция заявила, что режим прекращения огня в Сирии не распространяется на территории, подконтрольные ИГ, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя оппозиции.

По данным агентства, находящийся в Турции представитель объединения "Фастаким" Закария Малахифджи заявил, что режим прекращения огня в Сирии не распространяется на территории, подконтрольные террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). "Фастаким" сотрудничает с запрещенной во многих странах террористической группировкой "Джебхат Фатх аш-Шам" (бывшей "Джебхат ан-Нусра").

По данным агентства, ранее сирийская армия заявляла о том, что режим прекращения огня не распространяется на ИГ и "Джебхат Фатх аш-Шам", а также все связанные с ними группировки.

Глава Минобороны РФ также заявил, что группировки сирийской вооруженной оппозиции, не присоединившиеся к договоренностям о прекращении огня, переходят в разряд террористических и против них начинает действовать так же, как и против ИГ и бывшей "Джебхат ан-Нусры".

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