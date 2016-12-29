Шойгу рассказал о "горячей линии" с Турцией по сирийскому вопросу

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Россия подготовила "горячую линию" с Турцией, которая вместе с ней выступает гарантом прекращения огня в Сирии, заявил в четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

В четверг стало известно о подписании трех документов: между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории САР; комплекса мер по контролю за режимом прекращения огня и заявления о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.

"Министерство обороны подготовило "горячую линию" для поддержания взаимодействия с турецкой стороной, вместе с Россией выступающей гарантом соблюдения режима прекращения огня и соблюдения достигнутых договоренностей", — сказал Шойгу.

"Кроме того, на сегодняшний день мы установили прямой канал связи с турецкими коллегами, которые, в свою очередь, выступают гарантами за соблюдением всех требований данного соглашения, особенно по контролю за выполнением этих соглашений", — заявил министр.

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