Шойгу рассказал о числе оппозиционных сил, подписавших договор с Дамаском

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Оппозиционные формирования в Сирии, подписавшие договор с правительством страны о прекращении огня, насчитывают более 60 тысяч человек, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В четверг президент РФ Владимир Путин сообщил о подписании трех документов: первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории САР; второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня; третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.

"Общая численность отрядов — более 60 тысяч боевиков. В переговорах принимали участие наиболее влиятельные командиры семи оппозиционных формирований", — заявил Шойгу, отметив, что формирования контролируют значительные территории центральной и северной части Сирии, на которые не распространяется власть Дамаска.

"Шестьдесят две тысячи вооруженных людей. В течение двух месяцев мы основное время затратили на то, чтобы на картах было указано то, что мы (ранее) просили сделать коллег из США. Это основные силы вооруженной оппозиции", — сказал Шойгу на встрече с президентом РФ.

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