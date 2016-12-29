Косачев и депутаты Европарламента обсудили с Асадом перемирие в Сирии

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев и депутаты Европарламента обсудили в Дамаске с президентом САР Башаром Асадом предстоящее перемирие в Сирии.

"Имели возможность обсудить сегодня предстоящее перемирие с президентом Асадом непосредственно в Дамаске, где находимся делегацией Совета Федерации вместе с тремя депутатами Европарламента, входящими в состав трех крупнейших политгруппы народников, социалистов и либералов (Италия, Латвия, Эстония)", — сказал Косачев РИА Новости по телефону.

Он отметил, что в данный момент идет работа всей делегацией на базе Хмеймим. "Соглашение (по перемирию — ред.) важнейшее, по общей оценке", — отметил сенатор.

По словам Косачева, беседа с президентом продолжалась более часа и носила исключительно конструктивный и содержательный характер. "Асад решительно высказался в поддержку предпринимаемых Россией совместно с другими странами усилий по достижению перемирия между конфликтующими сторонами на территории Сирии", — отметил сенатор.

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