Глава МИД Турции: Москва и Анкара будут гарантами прекращения огня в Сирии

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что РФ и Турция являются гарантами прекращения огня в Сирии, сообщает агентство Anadolu.

"Соглашение не охватывает группировки, которые включены в список террористических. Турция и Россия являются гарантами соглашения", — сообщает агентство со ссылкой на министра.

В заявлении отмечается важность того, что соглашение поддерживают страны, способные оказывать влияние на стороны конфликта.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что режим прекращения огня в Сирии вступит в силу с 00.00 30 декабря. Командование сирийской армии подтвердило, что правительственные войска Сирии прекращают боевые действия на территории страны с 30 декабря.

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