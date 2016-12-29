В Болгарии заявили, что не поставляют оружие в Сирию с 2011 года

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Болгария соблюдает все международные стандарты по экспорту оружия и не поставляет его в Сирию с начала вооруженного конфликта в этой стране в 2011 году, заявил в эфире телеканала BTV исполняющий обязанности министра иностранных дел страны Даниэль Митов.

Ранее журналисты обнаружили в восточных кварталах Алеппо склад с боеприпасами болгарского производства. Согласно сюжету, показанному по телеканалу Nova TV , среди найденного вооружения были 122-миллиметровые ракеты "Град", боеприпасы калибра 73 миллиметра к противотанковым орудиям и снаряды калибра 40 миллиметров к ручному противотанковому гранатомету (РПГ).

"Существует межведомственная комиссия по экспорту оружия. Болгария соблюдает строгие стандарты — мы не поставляли оружие в Сирию с начала конфликта в этой стране в 2011 году",- заявил Митов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ранее комментируя данные о болгарском оружии в Сирии, сказала, что неурегулированность этой сферы "вполне устраивает определенных представителей Болгарии".

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