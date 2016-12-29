Турция готова выступить гарантом перемирия в Сирии

АНКАРА, 29 дек — РИА Новости, Алена Палажченко. Турция стремится к тому, чтобы перемирие в Сирии было установлено до конца текущего года, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в четверг.

Алеппо: во что война превратила сирийский город сказку >>

"Анкара стремится к установлению всеобъемлющего прекращения огня в Сирии до конца года. Мы готовы вместе с Россией выступить гарантами перемирия", — сказал Чавушоглу в эфире телеканала Ahaber.

Он добавил, что все группы иностранных вооруженных формирований, включая шиитскую группировку Хезболлах, должны покинуть Сирию.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>