В восточном Алеппо с 24 ноября более 110 тысяч человек покинули свои дома

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. ООН зафиксировала, что более 110 тысяч человек с 24 ноября были вынуждены покинуть свои дома в ранее осажденных районах на востоке сирийского города Алеппо, говорится в заявлении официального представителя генсека организации.

"Более 110 тысяч мужчин, женщин и детей были зарегистрированы как перемещенные из ранее осажденных районов восточного Алеппо с 24 ноября. Из них 75 тысяч человек перемещены в районы, контролируемые правительством, внутри и вокруг города Алеппо, и 36 тысяч – в Идлиб, контролируемый негосударственными вооруженными группировками, и сельские районы на западе Алеппо. Как ожидается, число перемещенных лиц будет расти, так как регистрация продолжается", — говорится в заявлении, размещенном на сайте ООН.

Вывод террористов из последних кварталов восточного Алеппо начался 15 декабря, но был приостановлен на следующий день, после того как боевики нарушили договоренности и попытались вывезти с собой пленных сирийских военнослужащих и оружие. Процесс эвакуации продолжился после того, как оставшиеся радикалы заявили о готовности сдаться и покинуть город.

По разным данным, за все время эвакуации восточный Алеппо покинули около 40 тысяч человек, включая боевиков.

Командование сирийской армии 22 декабря официально объявило о полном освобождении Алеппо от террористов.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований. Россия с 30 сентября 2015 года по просьбе сирийского президента Башара Асада об оказании военной помощи начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии.

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