За сутки в сирийских провинциях зафиксировано 30 нарушений перемирия

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Тридцать обстрелов зафиксировано за сутки в сирийских провинциях Дамаск, Алеппо, Хама, Латакия и Деръа, говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению в Сирии, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

"За сутки зафиксировано 30 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Дамаск (20), Алеппо (7), Хама (1), Латакия (1) и Деръа (1)", — говорится в сообщении.

По данным центра, в провинции Дамаск формирования причисляющей себя к оппозиции группировки "Джейш аль-Ислам" обстреляли из минометов и стрелкового оружия населенные пункты Джаубар, Бузайна, Мейда, Кафер-Батна, Барза, Кабун, Мазраад-Махмуд, фермы в населенном пункте Хараста, лагерь Эль-Вафидин, больницу Ибн-Эль-Валид и автомагистраль в районе населенного пункта Дума.

Сообщается также, что вооруженные формирования группировки "Ахрар-аш-Шам" обстреляли из реактивных систем залпового огня, минометов и стрелкового оружия кварталы Лерамон и Хайй-Эль-Антари в городе Алеппо, а также населенный пункт Хашхаша в провинции Латакия.

Как говорится в бюллетене, группировки террористической организации "Джебхат Фатх аш-Шам" ("Джебхат ан-Нусра", запрещена в РФ) с применением беспилотных летательных аппаратов с взрывными устройствами, реактивных систем залпового огня, минометов и стрелкового оружия обстреляли в городе Алеппо кварталы Ашрафия, Лерамон, Шурфа, Ансари и Джамария Харб эль-Захра.

По информации центра, в провинции Дамаск обстрелам подверглись населенные пункты Хауш-Харабу, Арбин, Хауш-Насри, Кабун и спортивная площадка в населенном пункте Джаубар. Кроме того, в провинции Деръа террористы обстреляли населенный пункт Шейх-Мискин; в провинции Хама – населенный пункт Телль-Баззам.

Подчеркивается, что российские ВКС и ВВС Сирии не наносили удары по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении.

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