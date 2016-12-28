МИД считает реальной угрозу посольству РФ от боевиков из пригородов Дамаска

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. МИД РФ расценивает как реальную угрозу посольству России и ее сотрудникам со стороны террористических группировок, окопавшихся в пригородах Дамаска, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ на его официальном сайте.

Ранее стало известно, что днем в среду на территории посольства России в Сирии, во внутреннем дворе комплекса административных зданий российской дипмиссии, упали две мины. Для разминирования неразорвавшихся боеприпасов были привлечены саперы.

"Рассматриваем эту очередную провокацию экстремистов, выступающих против мирного урегулирования в Сирии, как подтверждение их намерения и далее сеять террор и насилие, поддерживать атмосферу страха среди мирных жителей сирийской столицы, нанося подлые удары из своих тайных убежищ под прикрытием "живого щита". Вынуждены констатировать сохранение реальной угрозы посольству России и его сотрудникам со стороны тергруппировок, окопавшихся в ближайших пригородах Дамаска", — говорится в комментарии департамента.

По оценке российского внешнеполитического ведомства, "это подтверждает настоятельную необходимость скорейшей ликвидации подобных террористических очагов".

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