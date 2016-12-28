Путин обсудил с Совбезом России аспекты сирийского урегулирования

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ проблематику сирийского урегулирования, а также ряд внутрироссийских проблем, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Глава государства также поздравил участников совещания с наступающим Новым годом.

"Ожидается, что это заключительное совещание в таком формате в уходящем году, поэтому президент поздравил постоянных членов Совбеза с наступающим Новым годом и поблагодарил их за напряженную работу", — сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Вместе с тем повестка дня заседания далеко не исчерпывалась предпраздничной тематикой, — добавил он. — Состоялся подробный разговор по различным аспектам сирийского урегулирования, а также обсуждались текущие вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня".

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министры обороны Сергей Шойгу, внутренних дел Владимир Колокольцев, иностранных дел Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

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