Сирийская оппозиция: в Алеппо находятся десятки тысяч иранских военных

КАИР, 28 дек — РИА Новости. Либеральная сирийская оппозиция считает, что Иран располагает в Алеппо армией из десятков тысяч бойцов, заявил РИА Новости официальный представитель блока "Завтра Сирии" Монзер Акбик.

Его утверждение прозвучало в ответ на слова главы иранского Минобороны Хусейна Дехгана о том, что у Тегерана "в Алеппо нет вооруженных сил", но Исламская Республика "в случае необходимости может послать туда своих военных советников".

"Весь мир знает, что в Алеппо находятся десятки тысяч бойцов из Ирана, офицеры, а также Корпус стражей (Корпус стражей Исламской революции Ирана, элитное подразделение) ", — заявил Акбик.

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