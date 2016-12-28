"Завтра Сирии": Эр-Рияд должен принимать участие в сирийском урегулировании

КАИР, 28 дек — РИА Новости. Либеральная сирийская оппозиция считает, что Саудовская Аравия должна принимать участие в урегулировании сирийского конфликта, заявил РИА Новости официальный представитель блока "Завтра Сирии" Монзер Акбик.

Ранее глава Минобороны Ирана Хусейн Дехган заявил, что Саудовская Аравия не должна участвовать в разрешении конфликта в Сирии из-за ее плана по смещению президента Башара Асада.

"Как раз-таки именно участие Саудовской Аравии в урегулировании сирийского конфликта наиболее естественно. Ведь она оказывала поддержку сирийскому народу для осуществления его устремлений. Это Иран не должен был бы участвовать в урегулировании", — заявил Акбик.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>