Блок "Завтра Сирии" готов рассмотреть приглашение в Астану на переговоры

КАИР, 28 дек — РИА Новости. Движение либеральной сирийской оппозиции "Завтра Сирии" не получало приглашений в Астану или Женеву на переговоры, но оно готово рассмотреть такое приглашение, если оно поступит, заявил РИА Новости представитель движения Монзер Акбик.

"Мы пока не участвовали в переговорах, если придут приглашения, мы решим", — сказал Акбик.

Он добавил, что основой переговоров должны быть резолюция Совбеза ООН 2254 и женевские коммюнике, предполагающие проведение в Сирии политического переходного периода.

"Пока это будет правовой базой, мы согласны участвовать в переговорном процессе", — отметил представитель движения. По словам оппозиционера, Россия и США могли бы сыграть роль в "оказании давления" на сирийские власти с целью "политического перехода".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить мирные переговоры на новой площадке в Астане. По его словам, новая площадка может дополнять женевские переговоры. С предложением согласился президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

По информации СМИ, ожидается, что во встрече примут участие представители сирийских властей и действующей на местах вооруженной оппозиции, участие ВКП (эр-риядской группы) не предполагается. МИД РФ сообщил во вторник, что дата и формат встречи пока прорабатываются.

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