В ООН уточняют информацию о массовых захоронениях в восточном Алеппо

ЖЕНЕВА, 28 дек — РИА Новости, Елизавета Исакова. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека изучает сообщения про массовые захоронения, найденные в восточном Алеппо, и на данном этапе хочет получить более определенную информацию по данному вопросу, заявила РИА Новости пресс-секретарь УВКПЧ ООН Элизабет Тросселл.

"Мы в курсе заявлений о массовых захоронениях в восточном Алеппо, но на данном этапе мы не в состоянии ни подтвердить наличие таких могил, ни предоставить больше деталей о том, что могло произойти, кем были предполагаемые жертвы, и кто мог сотворить такое", — сказала она.

Тросселл добавила, что УВКПЧ ООН изучает сообщения о могилах "с целью получить более определенную информацию об этих предполагаемых массовых захоронениях".

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © Ruptly Руины вместо домов и безлюдные улицы – сирийский Алеппо после вывода боевиков

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил в понедельник, что в Алеппо обнаружены масштабные захоронения многих десятков подвергшихся диким пыткам и расправе сирийцев.

Конашенков подчеркнул, что все факты тщательно документируются как тяжелейшие военные преступления террористов и будут преданы максимальной огласке, "чтобы европейские покровители так называемых "оппозиционеров" в Лондоне и Париже хорошо осознавали, кем в действительности являются их подопечные, и осознавали свою ответственность за их зверства".

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