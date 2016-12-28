МИД Ирака: Багдад не может запретить шиитскому ополчению помогать Дамаску

КАИР, 28 дек — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Иракские власти не смогут запретить шиитскому ополчению "аль-Хашд аш-Шааби" принять участие в боях на стороне сирийского правительства против боевиков, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Ирака Ибрагим аль-Джаафари.

Ранее один из лидеров "аль-Хашд аш-Шааби" Хади аль-Амири заявил РИА Новости, что шиитское ополчение Ирака после освобождения территории страны от группировки ИГ намерено продолжить боевые действия против террористов на территории Сирии после официального обращения Дамаска.

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"Иракская конституция не позволяет ни политического, ни военного вмешательства в дела каких-либо других государств. Но в то же время мы не можем кому-либо запретить это сделать. Если кто-то из иракцев поехал в эту или другую страну, то иракская конституция не может запретить этого делать отдельным лицам", — заявил министр.

Ополчение "Аль-Хашд аш-Шааби" было создано летом 2014 года после того, как боевики ИГ захватили второй по значимости город в Ираке Мосул. По данным руководства шиитских ополченцев, личный состав ополчения насчитывает свыше 100 тысяч человек. Отдельные отряды получившей правительственный статус организации участвуют в боях в ряде сирийских городов на стороне официального Дамаска.

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