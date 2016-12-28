Генштаб Турции заявил о ликвидации 44 боевиков ИГ в районе Эль-Баба

АНКАРА, 28 дек — РИА Новости. Генштаб ВС Турции сообщил в среду о ликвидации за минувшие сутки 44 боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в боях у сирийского города Эль-Баб.

"В ходе столкновений в районе Эль-Баба ликвидированы 44 боевика ИГ, 117 ранены. Семь членов (оппозиционной) Сирийской свободной армии ранены", — говорится в полученном РИА Новости заявлении генштаба Турции.

По информации турецкого военного ведомства, ВС Турции нанесли удары по 154 объектам ИГ

Армия Турции 24 августа начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков террористической группировки "Исламское государство", с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии и в настоящее время атакует город Эль-Баб. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что целью операции является зачистка от террористов территории размером 5 тысяч квадратных километров и создание на ней зоны безопасности для размещения беженцев.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>