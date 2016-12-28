Генштаб Турции заявил о ликвидации 44 боевиков ИГ в районе Эль-Баба
09:2828.12.2016
(обновлено: 09:30 28.12.2016)
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АНКАРА, 28 дек — РИА Новости. Генштаб ВС Турции сообщил в среду о ликвидации за минувшие сутки 44 боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в боях у сирийского города Эль-Баб.
"В ходе столкновений в районе Эль-Баба ликвидированы 44 боевика ИГ, 117 ранены. Семь членов (оппозиционной) Сирийской свободной армии ранены", — говорится в полученном РИА Новости заявлении генштаба Турции.
По информации турецкого военного ведомства, ВС Турции нанесли удары по 154 объектам ИГ
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Армия Турции 24 августа начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков террористической группировки "Исламское государство", с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии и в настоящее время атакует город Эль-Баб. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что целью операции является зачистка от террористов территории размером 5 тысяч квадратных километров и создание на ней зоны безопасности для размещения беженцев.
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"Щит Евфрата". Турецкая бронетехника на севере Сирии
Операция турецких войск "Щит Евфрата" стала ответом на обстрел боевиками приграничного района Каркамыш провинции Газиантеп.
В Анкаре считают, что освобождение Джараблуса поможет очистить турецкие границы от террористических группировок и поддержать территориальную целостность Сирии.
В наступлении на Джараблус участвуют авиация, танки и бойцы спецподразделений.
Представители турецкого МВД рассчитывают завершить операцию в течение полумесяца.
Главной целью операции декларируется создание коридора для зачистки Джараблуса от террористов силами умеренной оппозиции.
Бойцы оппозиционной Свободной сирийской армии освободили от террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) деревни Эльвание и Гюнджук в районе Джараблуса на севере Сирии, в ходе операции с участием ВС Турции уничтожено 46 боевиков группировки.
Ранее авиация уничтожила 11 из 12 выявленных целей ИГ, затем позиции боевиков начали обстреливать из танков.
Одновременно с танками на территорию Сирии вошли бойцы турецких спецподразделений.
Под контроль умеренной сирийской оппозиции перешли освобожденные от ИГ приграничные с Турцией села Кеклидже и Кывырджык.