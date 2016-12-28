Пушков считает, что Эрдоган прав насчет поддержки ИГ коалицией во главе США

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган прав, есть много фактов подтверждающих поддержку террористических организаций со стороны США, считает сенатор Алексей Пушков.

Ранее сообщалось, что турецкий президент заявил, что у него есть доказательства поддержки террористических группировок в Сирии, в том числе "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ), со стороны коалиции, возглавляемой США. Позже госдепартамент США назвал нелепым заявление Эрдогана.

"Эрдоган прав: есть много фактов, которые подтверждают поддержку террористических организаций со стороны США. Нелепы попытки госдепа опровергнуть очевидное", — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Эрдоган прав: есть много фактов, к-ые подтверждают поддержку терр.организаций со стороны США. Нелепы попытки Госдепа опровергнуть очевидное. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 27 декабря 2016 г.

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