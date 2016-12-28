ВКП сирийской оппозиции приветствует попытки достигнуть соглашения в Сирии

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Высший комитет по переговорам (ВКП) сирийской оппозиции приветствует усилия по достижению перемирия в Сирии, передает агентство Рейтер со ссылкой на распространенное заявление координатора ВКП Рияда Хиджаба.

Ранее ВКП сирийской оппозиции заявил, что не осведомлен о деталях планируемых в Астане переговоров властей САР и сирийской оппозиции, а также не получал на них приглашения. Также дипломатический источник заявил РИА Новости, что ВКП проявляет интерес к переговорам в Астане, но дата встречи пока не определена.

"Мы поддерживаем изменения в позициях некоторых международных сил, а также позитивные и искренние усилия, которые могут стать отправной точной в воплощении стремлений сирийского народа путем достижения соглашения, которое принесет безопасность и стабильность", — приводит агентство письменное заявление Хиджаба. При этом в заявлении не уточняется о каких именно силах и изменениях идет речь.

Координатор также добавил, что для создания условий переговоров о политическом переходе в Сирии необходимо принять меры по укреплению доверия. При этом он повторил, что переговоры должны проходить в Женеве под эгидой ООН. В заявлении также говорится, что ВКП рассчитывает на перемирие на всей территории Сирии в соответствии с предыдущими резолюциями ООН.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По его словам, новая площадка может дополнять женевские переговоры. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе телефонных переговоров с Путиным и Эрдоганом поддержал данную инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в казахстанской столице.

Во вторник официальный представитель госдепартамента Марк Тонер заявил, что США поддерживают идею межсирийских переговоров в Астане, равно как и любые другие усилия по урегулированию конфликта в Сирии.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>