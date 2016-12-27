За сутки в Сирии зафиксировано 26 обстрелов со стороны боевиков

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. За сутки зафиксировано 26 обстрелов со стороны незаконных формирований в сирийских провинциях Алеппо, Дамаск, Хама и Латакия, говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению в Сирии, опубликованном во вторник на сайте Минобороны РФ.

"За сутки зафиксировано 26 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Алеппо (7), Дамаск (16), Хама (2) и Латакия (1)",- говорится в сообщении.

Так, по данным ведомства, в провинции Дамаск формирования причисляющей себя к оппозиции группировки "Джейш аль-Ислам" обстреляли из минометов и стрелкового оружия населенные пункты Джаубар, Бузайна, Мейда, Кафер-Батна, Барза, город Дамаск, стадион Эль-Абасийин, фермы и автомагистраль в населенном пункте Хараста, участок автомагистрали в районе населенного пункта Дума.

Помимо этого, вооруженные формирования группировки "Ахрар-аш-Шам" обстреляли из минометов и стрелкового оружия населенный пункт Джамария Харба Эль-Захра и квартал Ашрафия в провинции Алеппо, а также населенный пункт Икко в провинции Латакия.

Как рассказали в российском Центре по примирению, группировки террористической организации "Джебхат Фатх аш-Шам" ("Джебхат ан-Нусра", запрещена в РФ) из минометов и стрелкового оружия обстреляли кварталы Ашрафия, "1070", "3000", Дахия аль Асад и район высоты с отметкой "452" в городе Алеппо. В провинции Дамаск обстрелам подверглись населенные пункты Хауш-Харабу, Арбил, дважды Хауш-Насри и спортивная площадка в населенном пункте Джаубар. В провинции Хама террористы обстреляли населенные пункты Корназ и Суран, добавили в ведомстве.

Подчеркивается, что российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

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