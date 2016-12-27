Лавров и Керри обсудили перспективы урегулирования в Сирии

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с госсекретарем США Джоном Керри обсудил перспективы
"Обсуждались также перспективы урегулирования сирийского конфликта в свете встреч министров иностранных дел и обороны России, Турции и Ирана в Москве 20 декабря и достигнутых тогда договоренностей о продвижении к прекращению огня на всей территории Сирии при активизации антитеррористических усилий", — отмечается в документе.
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