Лавров обсудил с генсеком ООН ситуацию в Сирии

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с генсеком ООН Пан Ги Муном ситуацию в Сирии, говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы были затронуты некоторые актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию в Сирии и других странах Ближнего Востока и Северной Африки, а также ход урегулирования внутриукраинского кризиса на основе Минских договоренностей и утвердившей их резолюции СБ ООН 2202", — говорится в сообщении.

Лавров выразил в целом удовлетворение уровнем взаимодействия с покидающим свой пост 1 января 2017 года генсеком ООН, несмотря на все сложности и противоречия пришедшегося на его "вахту" периода мировой политики и оказывавшегося на него давления.

"Пан Ги Мун поблагодарил за поддержку, которую Россия оказывает ООН, а также высоко оценил роль Москвы в вопросах обеспечения международного мира и безопасности. Лавров поблагодарил Пан Ги Муна за его послания с выражением признательности за сотрудничество, адресованные президенту Российской Федерации Владимиру Путину и председателю правительства Российской Федерации Дмитрию Медведеву", — говорится в сообщении.

Как указали в МИД РФ, генеральный секретарь ООН выразил соболезнования в связи с трагической гибелью посла России в Турции Андрея Карлова и катастрофой российского самолета Ту-154 в районе Сочи.

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