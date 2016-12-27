"Детский ангел-хранитель": в сирийском госпитале вспоминают Доктора Лизу

ЛАТАКИЯ, 27 дек — РИА Новости. Весь медицинский персонал госпиталя Тишрин в Сирии пришел почтить сегодня память главы фонда "Справедливая помощь" Елизаветы Глинки, погибшей в авиакатастрофе с Ту-154. Они возложили цветы к ее портрету, установленному в здании медицинского учреждения, которое в воскресенье должна была посетить Доктор Лиза.

Ревматолог Мария Жнат познакомилась с Доктором Лизой во время ее прошлого визита в госпиталь в сентябре. "Мы держали связь с ней, договаривались отправить несколько детей на лечение в Россию, потому что здесь нет возможности оказать им квалифицированную помощь. Случившееся повергло нас в шок, для меня известие о крушении самолета было кошмаром", — признается она.

"Доктор Лиза была не просто добрым человеком, а ангелом-хранителем для детей. После посещения нашего госпиталя она поехала в Донбасс, но продолжала интересоваться судьбой детей, которые пострадали в ходе боевых действий в Сирии", — рассказала Жнат.

Центр примирения сторон продолжит дело Доктора Лизы

Российский Центр по примирению враждующих сторон в САР сегодня доставил в госпиталь Тишрин медицинское имущество, с которым летела в Сирию доктор Елизавета Глинка. Вес груза — 300 килограммов, в него вошли препараты широкого спектра действия, в основном — антибиотики и перевязочные материалы.

"Мы решили продолжить ее дело. И после изучения потребностей в медицинских препаратах обязательно дополнительно поставим требующееся оборудование и лекарства для детей с онкологическими заболеваниями", — подчеркнул представитель Центра подполковник Михаил Соколов.

"Она хотела подарить надежду детям"

Директор госпиталя Тишрин Мунир Осман считает трагическую гибель доктора Лизы невосполнимой утратой. "Сирийский народ с сожалением воспринял новость о крушении самолета. Мы выражаем соболезнования родственникам и близким всех погибших, — сказал он. — На борту была Доктор Лиза, которую мы все уважали и любили. Она хотела подарить надежду сирийским детям, оказать им помощь. Доктор Лиза — мировой человек, она была готова прийти на помощь в любое время. Это невосполнимая утрата".

Крушение самолета Ту-154 произошло утром 25 декабря вскоре после взлета из аэропорта Адлера. На его борту находились 92 человека — военнослужащие, представители СМИ, Елизавета Глинка, а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.