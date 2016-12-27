В Тегеране рассказали о стратегическом значении Алеппо и Пальмиры

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Сирийская Пальмира не имела первостепенного значения по сравнению с Алеппо, боевики хотели отвлечь внимание сирийской армии, чтобы вернуть Алеппо под свой контроль, заявил министр обороны Ирана Хусейн Дехган.

В начале декабря сирийской армии пришлось отступить из Пальмиры в центральной провинции Хомс после массированного наступления террористов.

"Пальмира не имела первостепенного значения по сравнению с Алеппо. Не было концентрации внимания на том, чтобы не потерять Пальмиру. Враг на войне иногда прибегает к хитрости и уловкам, чтобы заставить противоположную сторону отступить от своей главной цели. В Пальмире произошло нечто подобное", — заявил Дехган в интервью RT.

Командование сирийской армии 22 декабря официально объявило о полном освобождении Алеппо от террористов.

"Они (террористы – ред.) хотели отвлечь внимание сирийской армии от Алеппо, чтобы вернуть его под свой контроль и остаться в нем. Поэтому они атаковали Пальмиру", — сказал глава Минобороны Ирана.

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