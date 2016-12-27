Иран заявил, что никогда не сотрудничал с США по Сирии и не планирует

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Иран никогда не координировал свои действия с США в Сирии и не будет с ними сотрудничать, заявил в интервью RT министр обороны ИРИ Хосейн Дехган.

"Мы никогда не координировали и не координируем наши действия с американцами. Мы никогда не будем с ними сотрудничать", — сказал иранский министр.

По его словам, западная коалиция по борьбе с "Исламским государством" (ИГ, группировка запрещена в РФ) носит формальный характер, и "у нее нет реального желания воевать ни в Ираке, ни в Сирии".

"Мы не видим с их стороны какой-либо готовности играть действительно полезную и серьезную роль в борьбе с ИГ, поскольку они сами взрастили террористов и заинтересованы в том, чтобы сохранить их. Возможно, силы коалиции и хотели бы ослабить террористов, но отнюдь не уничтожить их: ведь террористы являются инструментом для дестабилизации этого региона и некоторых других регионов мира. Террористы получают поддержку от Америки, Саудовской Аравии и Катара, а на местах их поддерживает Турция", — считает Дехган.

"Если Ирану вместе с Россией и Сирией удастся договориться с Турцией не только о прекращении поддержки этих группировок, особенно "Джабхат ан-Нусра" и ИГ, но и о борьбе с ними, я думаю, что тогда мы увидим улучшение ситуации в Сирии", — подчеркнул глава иранского минобороны.

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