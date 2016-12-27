Замглавы МИД России обсудил с послом Ирака сирийское урегулирование

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с назначенным послом Ирака в Москве Хайдаром Мансуром Хади урегулирование в Сирии и борьбу с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), сообщает во вторник российское внешнеполитическое ведомство.

"В ходе беседы состоялся заинтересованный обмен мнениями по всему комплексу вопросов традиционно дружественных российско-иракских отношений. При этом был подтвержден обоюдный настрой Москвы и Багдада на их дальнейшее поступательное развитие в различных областях. Были также рассмотрены актуальные аспекты региональной повестки дня с акцентом на ситуацию в Ираке и проблематику сирийского урегулирования, включая задачу эффективной борьбы с террористической организацией ИГ", — говорится в документе.

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