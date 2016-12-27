Захарова назвала контрпродуктивным решение США о поставках оружия в Сирию

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Решение США о поставках вооружений в Сирию контрпродуктивно и опасно для региона, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Представитель МИД отметила, что "любая поставка вооружений воюющим сторонам, там более, речь идет о такой сложнейшей ситуации, как в Сирии, когда есть и внутригосударственный, гражданский конфликт, когда есть борьба с международным терроризмом, когда на протяжении года, взяв на себя обязательства по отмежеванию террористов от умеренных, сам Вашингтон с этим не справился. Как же можно поставлять им вооружение, если вы даже сами не знаете, кто из них террористы, а кто из них — умеренная оппозиция?".
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