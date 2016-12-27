Формат и дата переговоров по Сирии в Астане находятся в стадии обсуждения

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Дата, формат и состав участников межсирийских переговоров в Астане прорабатываются, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Во-первых, речь идет о планируемой встрече. И дата, и формат, и состав участников только находятся в проработке. Второй момент — это ни в коем случае не замена женевского процесса. Это иная площадка, это иной формат, это иные цели и задачи, которые будут конкретизироваться", — отметила дипломат.

По ее словам, "глобальная цель остается прежней — это масштабное урегулирование ситуации в Сирии".

"Сейчас все находится в стадии разработки. Говорить, что это состоится в ближайшие дни или недели не приходится, это все-таки потребует времени. Если говорить об экспертном мнение, то эксперты сходятся на том, что это среднесрочная перспектива, и откладывать этот процесс в долгий ящик нельзя", — добавила представитель МИД РФ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По его словам, новая площадка может дополнять женевские переговоры. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе телефонных переговоров с Путиным и Эрдоганом поддержал данную инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в казахстанской столице.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>