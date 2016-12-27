В российском МИД заинтересовались данными о болгарском оружии в Алеппо

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. У Москвы возникают вопросы в связи с сообщениями об обнаружении оружия болгарского происхождения в сирийском Алеппо, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее журналисты обнаружили в восточных кварталах "северной столицы" Сирии склад с боеприпасами болгарского производства. Согласно сюжету, показанному по телеканалу Nova TV , среди найденного вооружения были 122-миллиметровые ракеты "Град", боеприпасы калибра 73 миллиметра к противотанковым орудиям и снаряды калибра 40 миллиметров к ручному противотанковому гранатомету (РПГ).

Комментируя эти данные, представитель внешнеполитического ведомства РФ отметила, что некоторых представителей болгарской стороны "видимо, устраивает неурегулированность" данной проблематики.

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"Я хотела бы подчеркнуть, что Россия с конца 90-х годов ведет с Софией переговоры по заключению двустороннего правительственного соглашения в лицензионной сфере, которое, прежде всего, регламентировало бы экспорт военной продукции в третьи страны. К сожалению, болгарская сторона не спешит его заключать. Видимо, такая неурегулированность этой сферы, данного вопроса вполне устраивает определенных представителей Болгарии", — сказала дипломат в ходе брифинга.

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