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Война в Сирии
Война в Сирии

В российском МИД заинтересовались данными о болгарском оружии в Алеппо

Тема:
Ситуация в Алеппо (974)
15:1127.12.2016
(обновлено: 15:13 27.12.2016)
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Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. У Москвы возникают вопросы в связи с сообщениями об обнаружении оружия болгарского происхождения в сирийском Алеппо, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иллюстрация к материалу Хроленко
© РИА Новости. Виталий Подвицкий
Освобождение Алеппо: теперь стреляют только вверх
Ранее журналисты обнаружили в восточных кварталах "северной столицы" Сирии склад с боеприпасами болгарского производства. Согласно сюжету, показанному по телеканалу Nova TV, среди найденного вооружения были 122-миллиметровые ракеты "Град", боеприпасы калибра 73 миллиметра к противотанковым орудиям и снаряды калибра 40 миллиметров к ручному противотанковому гранатомету (РПГ).

Комментируя эти данные, представитель внешнеполитического ведомства РФ отметила, что некоторых представителей болгарской стороны "видимо, устраивает неурегулированность" данной проблематики.

Алеппо: во что война превратила сирийский город сказку >>

Освобожденный квартал восточного Алеппо около трассы в аэропорт. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
Побывавшая в Сирии актриса рассказала CNN о реальной ситуации в Алеппо
"Я хотела бы подчеркнуть, что Россия с конца 90-х годов ведет с Софией переговоры по заключению двустороннего правительственного соглашения в лицензионной сфере, которое, прежде всего, регламентировало бы экспорт военной продукции в третьи страны. К сожалению, болгарская сторона не спешит его заключать. Видимо, такая неурегулированность этой сферы, данного вопроса вполне устраивает определенных представителей Болгарии", — сказала дипломат в ходе брифинга.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Алеппо после четырех лет войны
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
Командование сирийской армии 22 декабря официально объявило о полном освобождении Алеппо от террористов.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
Глава Минобороны России заявил в пятницу, 23 декабря, что операция по выводу боевиков из Алеппо завершена, созданы условия для начала переговоров о полном прекращении огня в Сирии.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
Освобождение восточного Алеппо стало вторым этапом масштабной операции по очистке города от боевиков: в ходе первого были освобождены 115 кварталов, выведены почти 110 тысяч человек, 9 тысяч боевиков сложили оружие.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
В последние освобожденные кварталы Алеппо по мере разминирования домов возвращаются мирные граждане.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
"Российские специалисты вместе с сирийскими восстанавливают энергоснабжение и водоснабжение", — рассказал глава Минобороны России Сергей Шойгу.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
Владимир Путин и его иранский коллега Хасан Роухани в телефонном разговоре назвали завершение операции по освобождению Алеппо важным шагом на пути полной победы над терроризмом в Сирии.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
Алеппо — второй по величине город Сирии. До начала сирийского конфликта являлся экономической столицей страны и крупнейшим промышленным центром.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
Конфликт в Сирии между властями и оппозицией продолжается с марта 2011 года. С августа 2012 года запад Алеппо удерживала сирийская армия, а восток — различные исламистские и повстанческие группировки.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
За время конфликта население города Алеппо уменьшилось с 2,5 миллиона человек до менее чем миллиона.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
В начале февраля 2016 года сирийская правительственная армия при поддержке отрядов народного ополчения прорвала четырехлетнюю блокаду городов на севере провинции Алеппо.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
В течение апреля по подконтрольным сирийской армии районам Алеппо террористы регулярно наносили массированные ракетные и минометные удары, в том числе, по жилым районам города.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
Боевые действия в самом городе Алеппо активизировались после того, как сирийской армии и ополчению удалось в начале июля отбить атаки террористической группировки "Джейш аль-Ислам" на фермы Маллях в северном пригороде Алеппо.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
В начале августа сирийская армия блокировала значительные силы боевиков в Алеппо. Западные кварталы города находились под контролем армии, восточные кварталы города — в руках у террористов.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
4 сентября сирийская армия освободила стратегически важные территории на юге Алеппо — территорию школы ВВС и тылового училища.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
22 сентября правительственные войска Сирии начали военную операцию в восточных кварталах Алеппо.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
В конце сентября правительственные войска контролировали половину города, однако восточные районы по-прежнему находились в руках террористов.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
В течение ноября армия САР продвинулась в восточной части Алеппо, лишив вооруженные группировки почти половины территории.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
7 декабря под полный контроль сирийских войск перешло 47 кварталов восточного Алеппо. Прорвав оборону в исторической части города, сирийские военные заставили врага бежать в южные кварталы.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
По информации российского Центра примирения враждующих сторон, с начала проведения сирийскими войсками операции по освобождению Алеппо по декабрь из восточных районов города было выведено более 100 тысяч мирных граждан.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
Во время боев в Алеппо войска ликвидировали более 900 террористов и уничтожили десятки единиц тяжелого вооружения и военной техники.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
Добровольно сложили оружие и вышли из города 3033 боевика, 1524 из них амнистированы и отпущены, в отношении остальных проводятся проверочные мероприятия.
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Война в Сирии
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