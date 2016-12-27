Россия с удовлетворением отмечает изменение военной обстановки в Сирии

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Москва с удовлетворением отмечает изменение военной обстановки в Сирии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"С удовлетворением отмечаем положительные изменения военно-политической обстановки в Сирии. 22 декабря сирийские правительственные войска заняли оставшиеся под контролем незаконных вооруженных формирований кварталы восточного Алеппо, из которого были эвакуированы боевики", — сказала дипломат.

Она отметила, что "сирийское командование заявило о восстановлении безопасности и стабильности в городе и его полном освобождении от экстремистов".

"Рассматриваем освобождение Алеппо от бандформирований как важный этап на пути к стабилизации в Сирии при сохранении ее единства и территориальной целостности, а также недопущении деградации сирийских государственных институтов", — добавила представитель МИД РФ.

Вывод террористов из последних кварталов восточного Алеппо начался 15 декабря, но был приостановлен на следующий день, после того как боевики нарушили договоренности и попытались вывезти с собой пленных сирийских военнослужащих и оружие. Процесс эвакуации продолжился после того, как оставшиеся радикалы заявили о готовности сдаться и покинуть город.

По разным данным, за все время эвакуации восточный Алеппо покинули около 40 тысяч человек, включая боевиков.

Командование сирийской армии 22 декабря официально объявило о полном освобождении Алеппо от террористов.

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