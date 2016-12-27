Китай приветствует возможное проведение встречи по Сирии в Астане

ПЕКИН, 27 дек — РИА Новости, Иван Булатов. Китай приветствует проведение встречи по Сирии, которая может пройти в Астане, заявила во вторник на брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По его словам, новая площадка может дополнять женевские переговоры. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе телефонных переговоров с Путиным и Эрдоганом поддержал данную инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в казахстанской столице.

"Китай приветствует все усилия, которые могут привести к скорейшему возобновлению мирных переговоров. Мы надеемся, что все стороны в Сирии могут расширить точки соприкосновения, сократить разницу в подходах, чтобы принимать во внимание интересы страны и ее людей, достичь политического соглашения путем диалога и консультаций", — сказала Хуа Чуньин, отвечая на вопрос, что Китай ожидает от нового раунда переговоров с участием России, Турции и Ирана по САР, который может состояться в Астане.

Как отметила Хуа Чуньин, Китай считает политические переговоры о мире в Сирии единственным практическим путем решения сирийского вопроса. По ее словам, "это — правильный путь".

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"Все соответствующие стороны в Сирии должны работать для достижения общенационального прекращения огня, что является важной гарантией для политического решения проблемы", — добавила официальный представитель МИД КНР.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований. Данные о числе жертв конфликта разнятся. По данным ООН, речь идет о 300 тысячах погибших сирийцев.

Россия с 30 сентября 2015 года по просьбе сирийского президента Башара Асада об оказании военной помощи начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии.

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