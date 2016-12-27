Источник отметил международный интерес к союзу России-Турции-Ирана по Сирии

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Разные страны проявляют интерес в присоединении к договоренностям по Сирии, достигнутым в формате РФ-Турция-Иран, заявил РИА Новости дипломатический источник.

Как вы оцениваете перспективы союза России, Ирана и Турции по Сирии? "Тройке" удастся сделать то, чего раньше не удалось России и США

Сделка не приведет к прорыву в сирийском мирном процессе

Создание союза станет важным промежуточным шагом на пути к урегулированию кризиса 13347

"В совместном заявлении написано, что три страны договариваются, но кто хочет может также присоединиться, имеются ввиду, в частности, США, Саудовская Аравия, Катар", — заявил собеседник агентства.

По его словам "контакты идут, многие страны, в том числе разные сирийские группы проявляют желание".

На прошлой неделе в Москве главы МИД РФ, Ирана и Турции обсудили ситуацию в Сирии, в том числе в Алеппо. Учитывая вовлеченность военных всех трех стран в события непосредственно на сирийской территории, к переговорам подключились и главы оборонных ведомств.

По итогам переговоров министры заявили о важности расширения режима прекращения огня в Сирии, а также о готовности стать гарантами готовящегося соглашения между Дамаском и оппозицией. Кроме того, Россия, Иран и Турция согласовали совместное заявление по оживлению политического процесса для прекращения конфликта в Сирии. В документе подтверждается уважение суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии в качестве многоэтнического, многоконфессионального, демократического и светского государства.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>