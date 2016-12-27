Источник отметил международный интерес к союзу России-Турции-Ирана по Сирии
10:3027.12.2016
(обновлено: 10:35 27.12.2016)
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Разные страны проявляют интерес в присоединении к договоренностям по Сирии, достигнутым в формате РФ-Турция-Иран, заявил РИА Новости дипломатический источник.
"В совместном заявлении написано, что три страны договариваются, но кто хочет может также присоединиться, имеются ввиду, в частности, США, Саудовская Аравия, Катар", — заявил собеседник агентства.
По его словам "контакты идут, многие страны, в том числе разные сирийские группы проявляют желание".
На прошлой неделе в Москве главы МИД РФ, Ирана и Турции обсудили ситуацию в Сирии, в том числе в Алеппо. Учитывая вовлеченность военных всех трех стран в события непосредственно на сирийской территории, к переговорам подключились и главы оборонных ведомств.
По итогам переговоров министры заявили о важности расширения режима прекращения огня в Сирии, а также о готовности стать гарантами готовящегося соглашения между Дамаском и оппозицией. Кроме того, Россия, Иран и Турция согласовали совместное заявление по оживлению политического процесса для прекращения конфликта в Сирии. В документе подтверждается уважение суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии в качестве многоэтнического, многоконфессионального, демократического и светского государства.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>
Праздник победы над террористами в освобожденном Алеппо
Жители сирийского Алеппо в четверг вечером вышли на улицы, чтобы отметить освобождение города от террористов.
В четверг вечером командование вооруженных сил САР официально заявило, что "северная столица" страны полностью освобождена от боевиков, но пока следы недавнего присутствия боевиков здесь практически повсюду.
Этого дня жители Алеппо и вся Сирия ждали пять лет.
В четверг автоколонна, сформированная из 15 машин и четырех автобусов, вывезла из восточного Алеппо последнюю группу боевиков.
Жители Алеппо с российскими и сирийскими флагами танцевали национальный арабский танец дабки и выкрикивали слова благодарности в адрес президента Сирии Башара Асада, президента РФ Владимира Путина.
В четверг вечером в Алеппо впервые стреляли в небо, а не друг в друга.
Квартал, где находится Великая мечеть Алеппо (Мечеть Омейядов Алеппо), полностью разрушен.
Девочка в пункте эвакуации в Хан аль-Ассале (Khan al-Assal) на западе Алеппо.
Вывод более 40 тысяч боевиков и членов их семей из восточного Алеппо занял девять дней. Процесс срывался неоднократно. Колонны уезжали и разворачивались обратно, не обходилось и без серьезных провокаций со стороны террористов.
На фото: боевики, эвакуированные из Алеппо в Хан аль-Ассал (Khan al-Assal) 22 декабря.
Алеппо свободен, в последний квартал уже вошли инженерные войска.
Восточная часть города сильно разрушена, но люди разбирают завалы и восстанавливают свои жилища.
В четверг вечером в Алеппо повсюду играла музыка и горели праздничные фонари, а проезжающие по улицам машины одобрительно гудели клаксонами.
Жители Алеппо возвращаются в свои дома, пытаясь заново наладить мирную жизнь.
Сирийские военные находят в Алеппо склады с оружием и продовольствием, в восточных кварталах осталась и документация "оппозиции", есть и следы иностранного присутствия.
Следы войны в Алеппо - повсюду, на многих улочках до сих пор пахнет гарью, стоят искореженные, сгоревшие машины.
Как подчеркнул президент Сирии Башар Асад, освобождение Алеппо от террористов — заслуга сирийской армии и всех ее союзников, в частности, России и Ирана.
Женщины в ожидании эвакуации из восточного Алеппо, 18 декабря.
В конце февраля 2013 года боевики взорвали южную стену Великой мечети Алеппо.
"Я думала, этот день не настанет никогда. Мы ждали этого пять лет. Да здравствует Башар, да здравствуют Сирия и Россия!", — сказала журналистам одна из жительниц города.