Россия рассчитывает на диалог по Сирии с новой администрацией США

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Москва ждёт прихода новой администрации США, чтобы с ней вести переговоры по урегулированию в Сирии, заявил РИА Новости дипломатический источник.

"Надо дождаться новой администрации. Если они бы хотели, они бы договаривались с нами", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос планируется контактировать по урегулированию в Сирии с коалицией во главе с США.

Республиканец Дональд Трамп был избран президентом США 8 ноября и вступит в должность 20 января. В своих предвыборных заявлениях он ставил на первое место борьбу с запрещенной в РФ и других странах террористической организацией "Исламское государство" (ИГ). Кроме того, Трамп собирался наладить отношения с Россией, в том числе, чтобы совместно бороться с ИГ.

США в коалиции с рядом других стран наносят с лета 2014 года удары по ИГ в Сирии и Ираке, причем в Сирии они действуют без согласования с властями страны. США не сотрудничают с Россией, которая также наносит удары по террористам, но подписали с Москвой протокол о предотвращении конфликтов.

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