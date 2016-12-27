Источник сообщил о переговорах с сирийской оппозицией в Анкаре

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Военные России и Турции ведут сейчас в Анкаре переговоры с сирийской оппозицией о параметрах установления режима прекращения огня в Сирии, заявил РИА Новости диписточник.

"Сейчас идут контакты между оппозиционерами (военными группировками), нами и турками" — сказал он.

Собеседник агентства уточнил, что речь на переговорах идет о параметрах установления режима прекращения огня.

На прошлой неделе в Москве главы МИД РФ, Ирана и Турции обсудили ситуацию в Сирии, в том числе в Алеппо. Учитывая вовлеченность военных всех трех стран в события непосредственно на сирийской территории, к переговорам подключились и главы оборонных ведомств.

По итогам переговоров министры заявили о важности расширения режима прекращения огня в Сирии, а также о готовности стать гарантами готовящегося соглашения между Дамаском и оппозицией.

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