Богданов обсудил с послом Сирии меры по решению конфликта в стране

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов в понедельник обсудил с послом Сирии Риядом Хаддадом меры по активизации процесса политического урегулирования в арабской республике, сообщает внешнеполитическое ведомство РФ в понедельник.

"В ходе встречи состоялся обмен мнениями относительно развития ситуации в Сирии и вокруг нее с акцентом на необходимость параллельно с продолжением бескомпромиссной борьбы с терроризмом активизировать усилия по продвижению политического урегулирования сирийского кризиса на основе резолюции 2254 СБ ООН", — говорится в сообщении МИД РФ.

На прошлой неделе в Москве главы МИД РФ, Ирана и Турции обсудили ситуацию в Сирии, в том числе в Алеппо. Учитывая вовлеченность военных всех трех стран в события непосредственно на сирийской территории, к переговорам подключились и главы оборонных ведомств.

По итогам переговоров министры заявили о важности расширения режима прекращения огня в Сирии, а также о готовности стать гарантами готовящегося соглашения между Дамаском и оппозицией. Кроме того, Россия, Иран и Турция согласовали совместное заявление по оживлению политического процесса для прекращения конфликта в Сирии. В документе подтверждается уважение суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии в качестве многоэтнического, многоконфессионального, демократического и светского государства.

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