Клинцевич: между боевиками ИГ и сирийской "оппозицией" нет разницы

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Массовые захоронения жертв пыток в Алеппо подтверждают простую истину — между так называемой оппозицией и террористами запрещенной в РФ группировки "Исламское государство" нет никакой разницы, заявил журналистам в понедельник первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Ранее в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в Алеппо обнаружены масштабные захоронения многих десятков подвергшихся диким пыткам и расправе сирийцев.

"Обнаруженные в Алеппо массовые захоронения сирийцев, подвергшихся чудовищным издевательствам, служат еще одним неоспоримым доказательством того, что между так называемой оппозицией и террористами ИГИЛ нет никакой разницы. Думаю, что рано или поздно это придется признать и Западу", — отметил Клинцевич.

По его словам, исламский радикализм, многократно менявший обличие, в своем естественном развитии дошел до крайней точки. "Ни с чем подобным мне не приходилось сталкиваться даже во время афганской войны, хотя и душманы со своими оппонентами особо не церемонились. Но с ними можно было все-таки вести диалог, хоть как-то договариваться", — сказал политик.

"Сегодня продолжатели их дела воспринимают только один аргумент — силу", — подчеркнул сенатор.

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