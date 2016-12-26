Лавров и Чавушоглу обсудили меры по обеспечению перемирия в Сирии

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре обсудили меры по обеспечению поддержания режима прекращения огня в Сирии, сообщает МИД РФ.

"Был продолжен обмен мнениями о ситуации в Сирии с акцентом на задачи продвижения режима прекращения боевых действий на всей территории САР при наращивании борьбы с террористическими группировками в соответствии с принципами Совместного заявления министров иностранных дел России, Турции и Ирана", — говорится в сообщении МИД.

Также в ходе разговора Чавушоглу выразил Лаврову соболезнования в связи с катастрофой российского самолета Ту-154 в районе Сочи.

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