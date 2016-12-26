Сирийские военные уничтожили 25 боевиков ИГ к западу от Пальмиры

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Сирийские военные уничтожили к западу от Пальмиры не менее 25 боевиков группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), передает национальное агентство SANA со ссылкой на военный источник.

По его данным, ликвидация прошла в районе к востоку от военного аэродрома Т-4, который террористы ранее в декабре безуспешно пытались атаковать.

В начале декабря сирийской армии пришлось отступить из Пальмиры в центральной провинции Хомс после массированного наступления ИГ.

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