За сутки в сирийских провинциях зафиксировано 27 обстрелов

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Двадцать семь обстрелов зафиксировано за сутки в сирийских провинциях Дамаск, Алеппо и Хама, говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению в Сирии, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

"За сутки зафиксировано 27 обстрелов со стороны вооруженных формирований в провинциях Дамаск (18), Алеппо (7) и Хама (2)", — говорится в сообщении.

По данным центра, в провинции Дамаск формирования причисляющей себя к оппозиции группировки "Джейш аль-Ислам" обстреляли из минометов и стрелкового оружия населенные пункты Барза, Бузайна, Джаубар, Кабун, Кафер-Батна, Мазраад-Махмуд, Мейда, Хауш-Эль-Фаддалия, стадион Эль-Абасийин в населенном пункте Эль-Каса, больницу Ибн-эль-Валид и лагерь Эль-Вафидин в населенном пункте Дума.

Сообщается также, что вооруженные формирования группировки "Ахрар-аш-Шам" обстреляли из минометов и стрелкового оружия квартал Ашрафия в городе Алеппо и населенный пункт Джамария Харб Эль-Захра в провинции Латакия.

Как говорится в бюллетене, группировки террористической организации "Джебхат Фатх аш-Шам" ("Джебхат ан-Нусра") из реактивных систем залпового огня, минометов и стрелкового оружия обстреляли в провинции Алеппо позиции правительственных войск в районе высоты с отметкой 452, кварталы "1070", "3000", Ашрафия и Дахия-аль-Асад в городе Алеппо.

По информации центра, в провинции Дамаск обстрелам подверглись населенные пункты Арбин, Хауш-Насри, Хауш-Харабу и спортивная площадка в населенном пункте Джаубар. Кроме того, в провинции Хама террористы обстреляли населенные пункты Махарда и Суран.

Подчеркивается, что российские ВКС и ВВС Сирии не наносили удары по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении.

Центр также сообщает, что количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, осталось без изменений – 1075. Кроме того, продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами незаконных вооруженных формирований в провинции Дамаск и отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Хама, Алеппо и Эль-Кунейтра.

Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 94.

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