Депутат: гуманитарную миссию в Сирии надо продолжать в память о Глинке

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Гуманитарная миссия РФ в Сирии должна продолжаться в память о Елизавете Глинке, находившейся на борту упавшего в Черном море самолета Ту-154, заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов, посещавший Сирию в составе делегации РФ.

В воскресенье утром Минобороны РФ сообщило, что с радаров пропала отметка самолета Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. По последним данным военного ведомства, на борту воздушного судна находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира.

Среди них была глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза. Глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов подтвердил, что она сопровождала груз с медикаментами в университетский госпиталь в Латакию.

"Хочу выразить надежду на то, что наша гуманитарная миссия в Сирии и на Донбассе после этих событий будет продолжаться, у нас были планы с фондом о нарастании помощи, этого хотела Елизавета Глинка", — заявил Гаврилов РИА Новости.

"Я считаю, что наши правозащитники — настоящие благотворители, а особенно Елизавета Глинка. Ее искренне жаль. Она была образцом честности, христианского милосердия, скромности и доброты", — добавил депутат.

Гаврилов также выразил свои соболезнования фонду "Справедливая помощь", а также родственникам всех погибших.

Все новости о ЧП с самолетом Ту-154 Минобороны России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>