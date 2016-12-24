В сирийских провинциях в течение суток 36 раз нарушалось перемирие

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Тридцать шесть обстрелов со стороны вооруженных формирований зафиксировано за сутки в Сирии в провинциях Дамаск, Алеппо, Деръа, Хама и Эль-Кунейтра, говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению в Сирии, опубликованном на сайте Минобороны РФ.
"За сутки зафиксировано 36 обстрелов со стороны вооруженных формирований в провинциях Дамаск (22), Алеппо (7), Деръа (4), Хама (2) и Эль-Кунейтра (1)", — говорится в сообщении.
По данным центра, в провинции Дамаск формирования причисляющей себя к оппозиции группировки "Джейш аль-Ислам" обстреляли из минометов и стрелкового оружия населенные пункты Джаубар, Мазраад-Махмуд, Кабун, Мейда, Кафер-Батна, Бузайна, Барза и Хауш-Эль-Фаддалия, стадион Эль-Абасийин, больницу Ибн-Эль-Валид, лагерь Эль-Вафидин, ферму и участок автомагистрали в районе населенного пункта Хараста, участок автомагистрали в районе населенного пункта Дума.
Сообщается также, что в провинции Алеппо вооруженные формирования группировки "Ахрар-аш-Шам" обстреляли из реактивных систем залпового огня, минометов и стрелкового оружия кварталы Джамария Харб эль-Захра и Лерамон в городе Алеппо.
По информации центра, в провинции Дамаск обстрелам террористов подверглись населенные пункты Джаубар, Хауш-Харабу, Хауш-Насри и Арбил. Сообщается, что в провинции Деръа террористы обстреляли населенные пункты Джаба, Хирбат-Эль-Газала, Шейх-Мискин и Намер; в провинции Хама – населенные пункты Махарда и Хама; в провинции Эль-Кунейтра – населенный пункт Карфа.
Подчеркивается, что российские ВКС и ВВС Сирии не наносили удары по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении.
По данным центра, продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами вооруженных формирований в населенном пункте Муаддамиет-Эш-Ших провинции Дамаск и отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Хама, Алеппо и Эль-Кунейтра.
Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 94, отмечает российское военное ведомство.
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