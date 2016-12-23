За сутки жителям Сирии передали около восьми тонн гуманитарных грузов

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Около 8 тонн гуманитарных грузов, в том числе около одной тонны подарков детям Тартуса, переданы мирным жителям Сирии за сутки, сообщил в пятницу российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

"В течение суток проведено три гуманитарных акции, в ходе которых мирным жителям произведена передача гуманитарных грузов: в пункте временного размещения жителей, покинувших восточные районы города Алеппо, в районе Жибрин — около четырех тонн; в пункте временного размещения жителей, покинувших восточные районы города Алеппо, в районе Аль-Хамдания — около трех тонн; в школе героя войны Хашима Юсефа в городе Тартус детям передано около одной тонны подарков к новогодним праздникам", — говорится в бюллетене, опубликованном на сайте Минобороны России.

Как отмечает центр, для мирных жителей, покинувших восточные районы Алеппо, продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований. Россия с 30 сентября 2015 года по просьбе сирийского президента Башара Асада об оказании военной помощи начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии.

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