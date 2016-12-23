В Сирии за сутки зафиксированы двадцать пять нарушений перемирия

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. За сутки в сирийских провинциях Алеппо, Дамаск и Хама зафиксированы 25 нарушений перемирия со стороны вооруженных формирований, сообщается в пятницу в информационном бюллетене российского Центра по примирению в Сирии.

"За сутки зафиксировано 25 обстрелов со стороны вооруженных формирований в провинциях Дамаск (17), Алеппо (6) и Хама (2)", — говорится в документе, опубликованном на сайте Минобороны России.

Так, сообщается, что вооруженные формирования группировки "Ахрар-аш-Шам" обстреляли из стрелкового оружия квартал Хайй-Эль- Антари в городе Алеппо. Кроме того, группировки террористической организации "Джебхат Фатх аш-Шам" ("Джебхат ан-Нусра", запрещена в РФ) из минометов и стрелкового оружия обстреляли в Алеппо кварталы Шурфа, Джамария Харб эль-Захра, Лерамон, Ансари и Ашрафия.

В провинции Дамаск, по данным российского военного ведомства, формирования причисляющей себя к оппозиции группировки "Джейш аль-Ислам" обстреляли из минометов и стрелкового оружия населенные пункты Джаубар, Мазраад-Махмуд, Кабун, Мейда, Кафер-Батна, Бузайна и Барза, стадион Эль-Абасийин, больницу Ибн-Эль-Валид и лагерь Эль-Вафидин.

В провинции Дамаск обстрелам террористов также подверглись населенные пункты Хауш-эш-шалак, Хауш-харабу (дважды), Джаубар, Кабун, Кепта и Хауш-Насри. В провинции Хама террористы обстреляли населенные пункты Махарда и Корназ.

Подчеркивается, что российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

По данным Минобороны, число населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, осталось без изменений.

"Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, осталось без изменений — 1074. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось — 94", — говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что были продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами незаконных вооруженных формирований в населенном пункте Муаддамиет-Эш-Ших провинции Дамаск и отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Хама, Алеппо и Эль-Кунейтра.

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